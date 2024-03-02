ظاهرتان جويتان| الأرصاد تعلن مفاجأة حوّل طقس الـ3 أيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

وقالت “غانم”، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إنه بداية من اليوم هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى اليوم 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بعد أن سجلت أمس 30 درجة مئوية، لافتة إلى أن هذا الانخفاض متوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة، لتسجل العظمى في منتصف الأسبوع 22 درجة مئوية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح، والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترات الليل، منوهة إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن سبب انخفاض الحرارة هو تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، حيث تتأثر البلاد اليوم بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.



طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس دافئ خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة المساء، يسود طقس بارد لشديد البرودة خلال فترة الليل، خاصة في الساعات المتأخرة.

ونوهت إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خلال فترة الليل، محذرة من عدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله.