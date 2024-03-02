المغرب.. الأرصاد الجوية تحذر سكان المملكة من طقس الغد

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية، اليوم السبت، هبوب رياح قوية وتدني الرؤية غدا، الأحد، بعدد من مناطق المملكة.

وذكرت مديرية الأرصاد المغربية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يتوقع هبوب رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار وذلك غدا، الأحد 3 مارس، منذ منتصف الليل إلى غاية العاشرة مساءً من نفس اليوم، بكل من فكيك، جرادة، الناظور، تاوريرت، كرسيف، بولمان، وتازة.

هذا وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس اليوم، السبت، أن يظل باردا شيئا ما خلال الصباح والليل بمرتفعات الأطلس والسهول الداخلية، الريف والمنطقة الشرقية، مع تكون صقيع محلي.

وقالت أيضا إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف والغرب، وستمتد تدريجيا خلال الليلة القادمة لشرق الواجهة المتوسطة والسايس ووالماس والشاوية وشمال مرتفعات الأطلس المتوسط والدكالة، فضلا عن بعض الزخات المطرية بمرتفعات الأطلس الكبير وتساقطات ثلجية بقمم مرتفعات، إلى جانب بعض القطرات المتفرقة بشمال الأقاليم الجنوبية.