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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار تضرب المحافظات لمدة 3 أيام

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

ملك ربان مذيعة مؤقع
ملك ربان مذيعة مؤقع صدي البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ملك ريان تغطية خاصة عن حالة الطقس خلال الساعات  المقبلة . 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن عودة فرص الأمطار من جديد على البلاد خلال الأيام القادمة، وتحديدا اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.
وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس الأيام القادمة، سوف يشهد عودة للأمطار على البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وتستمر حتى يوم السبت أول الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، حيث تكون على فترات متقطعة.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بدءًا من طقس الأربعاء المقبل، وتستمر الأمطار لمدة 5 أيام متتالية.
وأشار تقرير الأرصاد الجوية، إلى أنّ عددًا من المدن والمحافظات الساحلية شمال الوجه وجنوب البحري ومحافظات شمال الدلتا، السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ستشهد الأربعاء المقبل، تكاثر للسحب المتوسطة والمرتفعة التي يصاحبها سقوط للأمطار متوسطة وخفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانًا، وذلك بسبب وجود منخفض جوي قادم على سطح البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب الممطرة ويستمر تأثيره نحو 5 أيام متواصلة وذلك على محافظات «الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية، السويس، الغربية، الشرقية، المنوفية، وسط سيناء، جبال البحر الأحمر»، وذلك بنسب تتراوح بين 30 و40%.

من ناحية أخرى أكدت هيئة الأرصاد الجوية انه سيكون هناك نشاط قوي للرياح خلال هذه الفترة أيضا، وأشارت إلى أن الأمطار سيصاحبها نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
ولفتت إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط خلال تلك الفترة، وقد يعمل على اضطراب الملاحة البحرية أحيانًا، وارتفاع الأمواج قد يصل إلى3.5 متر.

كما قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، إن طقس الاربعاء يتواجد به شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا.

أما عن حالة الطقس بشكل عام، فقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يستمر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء وفي الصباح الباكر أيضا.

وبالنسبة لطقس اليوم الإثنين، فقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام أو أعلى من المعدل حوالي درجة.
وأكدت انه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية نهارا وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس خاصة في المحافظات الداخلية، أما المناطق الساحلية، فإن الأجواء فيها ستشهد تكون سحب منخفض ومتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس.
كما قالت انه من المتوقع أن يشهد اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

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