تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

قدمت مريم كمال مذيعة “صدى البلد” تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس.

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حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك موجة حارة تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 48 ساعة.

وقالت إن هذه الموجة ستتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ولكن خلال ساعات النهار فقط، مشددة على أنه خلال فترات الليل سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة بشكل كبير يتجاوز الـ15 درجة.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه على المواطنين الانتباه جيدا للتباين والاختلاف في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل خلال هذه الفترة، والالتزام بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف ملابسهم في ساعات النهار تفاديا للإصابة بالأمراض ونزلات البرد.

أما عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 5 مارس، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية، تحديدا من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى نشاط الرياح اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما عن حالة الملاحة البحرية اليوم، فحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه ستصل من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

من جانبها، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب المناطق، خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفعت درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بحوالي درجة إلى درجتين.

ولكنها أكدت أن اليوم وغدا سيكون هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث تصل الحرارة لـ26 درجة، لافتة إلى أن الارتفاع سيكون مؤقتا ولمدة 48 ساعة.

كما أشارت الدكتور منار غانم إلى أن الطقس خلال فترة النهار يكون طقسا شتويا دافئا تمامًا في معظم المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهار، لافتة إلى أنه خلال فترات الليل يكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، وتتجاوز قيمة الانخفاض في درجات الحرارة الـ 15 درجة ويكون الطقس بارد في أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، اليوم، وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأوضحت أن أهم الظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري، هي الشبورة المائية والتي تتكون في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وحذرت “غانم” المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، حيث يوجد تغيرات كبيرة في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.