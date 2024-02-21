تحذير مهم لسكان 9 محافظات| ماذا قالت الأرصاد.. شاهد

ارتفاع درجات الحرارة بهذا الموعد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس .

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اعتبارا من اليوم الأربعاء، أعلنت هيئة الأرصاد عن بدء تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة المتوقعة وذلك بعد أن شهدت كافة الأنحاء طقس مضطرب طوال الأسبوع الماضي، حيث ستبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار بشكل نسبي من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل.



وتوقعت هيئة الأرصاد أن تشهد حالة الطقس في الفترة من اليوم الأربعاء 21 فبراير حتى الإثنين 26 فبراير، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم فقد كشفت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون الطقس مستقر ودافء خلال النهار علي جنوب سيناء وعلي جنوب البلاد وكذلك القاهرة والوجه البحري، ويكون طقسا دافئا على السواحل الشمالية، في حين يكون شديد البرودة خلال الليل وفي الساعات الأولي من الصباح الباكر، على كافة الأنحاء.



ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذير هام للمواطنين من ظاهرة جوية تنطلق على عدد من المحافظات، وهي ظاهرة الشبورة المائية التي تبدأ من الساعة الرابعة فجرا تقريبا والتي تؤثر على الطرق الرئيسية والطرق الفرعية القريبة من المسطحات المائية.



ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن هذة الظاهرة تتأثر بها 9 محافظات مصرية، وتصل إلي حد الضباب إلي جانب أنها تكون مصحوبة بإنخفاض لمستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية بشكل تام على بعض الطرق، والأمر الذي يتبعه تحذير عاجل للمواطنين المتواجدين في هذة المحافظات وتحديدا لقائدي السيارات.



وستكون الشبورة المائية هذه الفترة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة وتلك القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى 9 محافظات تبدأ من الساحل الشمالي مرورا إلى محافظة القاهرة وصولا لشمال صعيد البلاد.



وذكر التقرير أن الـ 9 محافظات التي تتأثر بظاهرة الشبورة المائية هي القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الفيوم - بورسعيد - السويس - البحيرة - وسط سيناء - بني سويف - المنيا.

كما كشفت غرف العمليات بهذة المحافظات، أن موعد الشبورة المائية على الطريق تكون اعتبارا من الساعة الـ 4 فجرا حتي الساعة الـ 9 صباحا أي تستمر مدتها لنحو 5 ساعات، ويحتاج قائدي السيارات أثناء هذة الفترة إلى التحرك ببطئ أو تأجيل السفر حال إمكانية ذلك.

اما بالنسبة لفرص تساقط الامطار، فكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انحصار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن فرصة تساقط الأمطار اليوم ضعيفة، في حين ستعود الأمطار مرة أخرى لتتساقط على عدد من المحافظات يوم الجمعة المقبل، حيث كشفت نماذج الطقس وجود حزام سحابي مداري عابر للقارات يعبر وسط وجنوب الصعيد يوم الجمعة المقبل وهذه السحب من المرجح والمحتمل ان تكون ممطرة.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية اليوم، فحالة البحر المتوسط، تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وأما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية استقرت، مؤكدة أن درجات الحرارة بدأت بالارتفاع وسيكون الطقس معتدلاً مع الشعور بالحرارة في معظم محافظات الجمهورية.



ووضحت الدكتور منار غانم من أن استقرار الطقس سيسود خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن ستظل الأجواء شديدة البرودة ليلا، ولذلك حذرت من تخفيف الملابس الشتوية طوال النهار، حتى لا نتعرض لنزلات البرد، ونصحت المواطنين بالاستمتاع بالطقس المشمس. وأوضحت أن الطقس سيكون مشمس ولا يوجد نشاط للرياح ولا توجد فرصة لسقوط أمطار.