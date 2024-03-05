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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ليوم الأربعاء، وكشفت تفاصيل الظواهر الجوية ودراجات الحرارة المتوقعة.

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس، طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حارعلى جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية 

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 23 12
دمنهور 23 13
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 22 12
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 27 15
نخل 23 5
كاترين 19 4
الطور 26 15
طابا 24 15
شرم الشيخ 28 14
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 23 12
السلوم 22 11
سيوة 26 12
رأس غارب 27 15
الغردقة 28 14
سفاجا 26 17
مرسى علم 28 15
شلاتين 27 19
حلايب 25 20
أبو رماد 27 17
رأس حدربة 26 18
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 26 10
أسيوط 26 11
سوهاج 29 13
قنا 30 13
الأقصر 31 14
أسوان 31 14
الوادى الجديد 30 14
أبوسمبل 30 15

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية الطقس درجات الحرارة

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