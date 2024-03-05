تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس للساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في قيم درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أنه فضلا عن امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي ارتفاع قيم الحرارة بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات.

وتابع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل 26 درجة مئوية، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعا في معدلات الحرارة بما يشمل المحافظات الشمالية، وبالتالي طقس اليوم يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وأيضا بعض المناطق من جنوب سيناء، بينما طقس دافئ على السواحل الشمالية «أي المحافظات المطلة على البحر المتوسط»، أما جنوب الصعيد سيكون طقسا حارا خاصة في فقرالظهيرة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن انخفاض قيم درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس والدخول في فترة الليل، ويتجاوز الفرق بين درجات الحرارة نهارا وليلا 12 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وأحيانا يصل إلى 15 درجة مئوية في محافظات الصعيد، موضحة أن الأجواء ليلا باردة في معظم المحافظات خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر.