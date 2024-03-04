أمطار | حالة الطقس الأيام الستة المقبلة .. وتحذيرات مهمة من الأرصاد

يتساءل المواطنون عن توقعات حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة ، في القاهرة الكبرى والإسكندرية وباقي المحافظات بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمعرفة توقعاتها بتأثر البلاد خلال الأيام القادمة بعدة ظواهر جوية منها تكون للشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار.

الطقس من اليوم حتى السبت المقبل

وفي هذا الصدد، قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن اليوم الاثنين يسود طقس مستقر على كافة الأنحاء، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى وجود شبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، إن غدا الثلاثاء تتكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا، بالإضافة إلى نشاط رياح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بينما قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، إن طقس الاربعاء يتواجد به شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا.



وتابعت بوجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية فرص وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية فرص وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، توقعت الأرصاد أنة يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار على القاهرة وأيضا علي الوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك علي شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس مائل إلي الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يكون طقس باردا ليلا وفي الصباح على معظم الأنحاء وفيما يلي نستعرض تفاصيل درجات الحرارة خلال 3 أيام مقبلة .

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الاثنين 4 مارس 2024:

تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات ما يلي:

- درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمى 23، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 15.

- درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 22، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 13.

- درجة الحرارة على جنوب سيناء العظمى 26، كما تسجل درجة الحرارة الصغرى 17.

- درجة الحرارة على شمال الصعيد، العظمى 25، كما تسجل درجة الحرارة الصغرى 10.

- درجة الحرارة على جنوب الصعيد العظمى 29، كما تسجل درجة الحرارة الصغرى 14.

كما نرصد لكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، الموافق 5 مارس 2024:

- توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء 5 مارس علي القاهرة العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

- توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء 5 مارس علي الوجه البحري العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

- توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء 5 مارس علي السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

- توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء 5 مارس علي جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

- توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء 5 مارس علي شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

كما نرصد لكم درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء القادم، والتي جاءت كالتالي:

- توقعات درجات الحرارة الأربعاء 6 مارس علي القاهرة العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

- توقعات درجات الحرارة الأربعاء 6 مارس علي الوجه البحري العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

- توقعات درجات الحرارة الأربعاء 6 مارس علي السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

- توقعات درجات الحرارة الأربعاء 6 مارس علي جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 11 درجة.

- توقعات درجات الحرارة الأربعاء 6 مارس علي شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 15 درجة.