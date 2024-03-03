حالة طقس اليوم .. تقلبات جوية وتراجع في درجات الحرارة

الارصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تحذير الأرصاد من من عودة الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة، واستمرار تكون الشبورة المائية وعودة لتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات.

ورغم الاستقرار النسبي الذي نشهده في حالة الطقس، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين من طقس الأيام المقبلة وعودة الأجواء الباردة.

و توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية التي سنشهدها اليوم، فتوقع الخبراء وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

