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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم في مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 عرضت قناة المحور تقرير فيديو عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، وجاء في التقرير أن اليوم هناك مرتفعا جويا، يؤثر على البلاد ولكن على الجميع عدم تخفيف الملابس، وهناك تقلبات جوية.

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القاهرة 26.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 26 فبراير 2024|فيديو

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تقلبات جوية وأمطار.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 15
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 22 14 
دمنهور 23 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 22 13 
الزقازيق 23 13 
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 13
دمياط 21 13 
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 22 13
نخل 21 4 
كاترين 19 2
الطور 25 14
طابا 21 13
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 13
مطروح 20 12
السلوم 21 10
سيوة 23 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 16
سفاجا 24 16
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 18
حلايب 25 18
أبو رماد 27 17 
رأس حدربة 25 17
الفيوم 24 11
بني سويف 24 11
المنيا 24 10
أسيوط 25 10
سوهاج 25 11
قنا 27 13 
الأقصر 28 13
أسوان 29 14
الوادي الجديد 27 9
أبوسمبل 28 13

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