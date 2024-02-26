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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة 26.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 26 فبراير 2024|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين فبراير 26 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:


العظمى الصغرى
القاهرة  26- 13
العاصمة الإدارية 26- 12
الإسكندرية 21- 12
الإسماعيلية 26 - 13

دمياط 24-12

بورسعيد 24-14

السويس 26-13
الغردقة  26 - 17
أسوان 28 - 15
المنيا 26 -10

درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة الأرصاد الجوية جنوب الصعيد

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