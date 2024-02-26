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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

عواصف رملية وترابية
عواصف رملية وترابية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك ارتفاعات في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، موضحة أن درجة الحرارة كانت 23 درجة، ولكن اليوم ستكون 26 درجة.

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وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،"، خلال مداخلة هاتفية، على شاشة القناة الأولى، ‏أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، وأن اليوم سيكون ذروة الارتفاعات.

ولفتت إلى أن البلاد خلال فترة النهار ستشهد زيادة في أشعة الشمس، ولكن في فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة، وسيكون هناك نشاط للرياح سرعته من 30 لـ 40 كيلو متر على الساعة.

عواصف رملية وترابية

 

وأشارت إلى أن اليوم سيكون هناك عواصف رملية وترابية، وعلى المواطنين توخي الحذر، وأن مواطني القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، والصحراء الغربية، وشمال الصعيد سيتأثرون بها.

وطالبت من مرضى الحساسية بتوخي الحذر، من العواصف الترابية والرملية التي ستؤثر على الكثير من المناطق.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 13
العاصمة الإدارية 26 12
6 أكتوبر 26 12
بنها 26 13
دمنهور 24 12
وادي النطرون 24 12
كفر الشيخ 24  13
المنصورة 25 13
الزقازيق 26 13
شبين الكوم 26 13
طنطا 26 13
دمياط 24 12
بورسعيد 24 14
الإسماعيلية 26 13
السويس 26 13
العريش 22 10
رفح 22 9
رأس سدر 23 13
نخل 21 8
 

 

عواصف رملية عواصف رملية وترابية درجة الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية

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