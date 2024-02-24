الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس الاثنين المقبل وباقي الأسبوع..تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن أمس الجمعة شهد تقلبات جوية وبرودة شديدة نظرا لغياب أشعة الشمس مما ادي لسقوط الأمطار في بعض المناطق خاصة في محافظات الصعيظ او الوجه البحري ويعض الاماكن من جنوب سيناء وايضا مناطق من القاهرة الكبري شهظت نشاطا كبيرا للرياح.

حالة الطقس الاثنين المقبل وباقي الأسبوع

وتوقعت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر أن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الأيام، فالعظمي اليوم علي القاهرة الكبري تسجل ٢٢ درجة مئوية.

وفجرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد مفاجأة حول طقس يوم الإثنين المقبل حيث ان هذا اليوم يشهد ذروو الارتفاعات في درجات الحرارة خاصة في فترة النهار، مؤكده أن هذا الأسبوع يشهد طقسا دافئا بشكل كبير ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعات أعلى من المعدل الطبيعي، ولكن يوم الثلاثاء تنخفض فيه درجات الحرارة نسبيا حيث تسجل العظمي على القاهرة الكبري ٢١ درجة مئوية، وايضا تشهد المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد أرتفاعات فى درجات الحرارة هذا الأسبوع.