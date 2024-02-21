الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

تشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة استقرار بالأحوال الجوية وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس ‏ خلال فترات الليل سيظل شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تصل درجات ‏الصغرى لـ13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والمناطق الصحراوية والمناطق ‏المفتوحة، وتصل إلى 10 درجات على بعض المناطق‎.‎

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،"، خلال مداخلة هاتفية، على شاشة القناة الأولى، ‏أن الظاهرة الجوية المؤثرة هذه الفترة هي الشبورة المائية في الصباح، والتي تتكون أغلب الطرق ‏الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتلاشى تماما مع سطوع أشعة الشمس، ‏مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار التحسن والاستقرار بالأحوال الجوية الأيام المقبلة‎. ‎

وأشارت إلى، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ‏آخر لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية وتصل يوم الإثنين ‏المقبل 25 درجة مئوية، مشددة على ضرورة عدم الانخداع بهذا الارتفاع وأشعة الشمس ‏وتخفيف الملابس، بل يجب استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخرة وفترات ‏الصباح الباكر‎.‎

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن هذة الظاهرة تتأثر بها 9 محافظات مصرية، وتصل إلي حد الضباب إلي جانب أنها تكون مصحوبة بإنخفاض لمستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية بشكل تام على بعض الطرق، والأمر الذي يتبعه تحذير عاجل للمواطنين المتواجدين في هذة المحافظات وتحديدا لقائدي السيارات.



وستكون الشبورة المائية هذه الفترة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة وتلك القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى 9 محافظات تبدأ من الساحل الشمالي مرورا إلى محافظة القاهرة وصولا لشمال صعيد البلاد.



وذكر التقرير أن الـ 9 محافظات التي تتأثر بظاهرة الشبورة المائية هي القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الفيوم - بورسعيد - السويس - البحيرة - وسط سيناء - بني سويف - المنيا.

كما كشفت غرف العمليات بهذة المحافظات، أن موعد الشبورة المائية على الطريق تكون اعتبارا من الساعة الـ 4 فجرا حتي الساعة الـ 9 صباحا أي تستمر مدتها لنحو 5 ساعات، ويحتاج قائدي السيارات أثناء هذة الفترة إلى التحرك ببطئ أو تأجيل السفر حال إمكانية ذلك.

اما بالنسبة لفرص تساقط الامطار، فكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انحصار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

