عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة استقرار بالأحوال الجوية وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس ‏ خلال فترات الليل سيظل شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تصل درجات ‏الصغرى لـ13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والمناطق الصحراوية والمناطق ‏المفتوحة، وتصل إلى 10 درجات على بعض المناطق‎.‎

txt

الأرصاد: فرص أمطار خفيفة في الصحراء الغربي وأقصى غرب البلاد

txt

10 درجات| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،"، خلال مداخلة هاتفية، على شاشة القناة الأولى، ‏أن الظاهرة الجوية المؤثرة هذه الفترة هي الشبورة المائية في الصباح، والتي تتكون أغلب الطرق ‏الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتلاشى تماما مع سطوع أشعة الشمس، ‏مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار التحسن والاستقرار بالأحوال الجوية الأيام المقبلة‎. ‎

وأشارت إلى، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ‏آخر لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية وتصل يوم الإثنين ‏المقبل 25 درجة مئوية، مشددة على ضرورة عدم الانخداع بهذا الارتفاع وأشعة الشمس ‏وتخفيف الملابس، بل يجب استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخرة وفترات ‏الصباح الباكر‎.‎

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن هذة الظاهرة تتأثر بها 9 محافظات مصرية، وتصل إلي حد الضباب إلي جانب أنها تكون مصحوبة بإنخفاض لمستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية بشكل تام على بعض الطرق، والأمر الذي يتبعه تحذير عاجل للمواطنين المتواجدين في هذة المحافظات وتحديدا لقائدي السيارات.


وستكون الشبورة المائية هذه الفترة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة وتلك القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى 9 محافظات تبدأ من الساحل الشمالي مرورا إلى محافظة القاهرة وصولا لشمال صعيد البلاد.


وذكر التقرير أن الـ 9 محافظات التي تتأثر بظاهرة الشبورة المائية هي القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الفيوم - بورسعيد - السويس - البحيرة - وسط سيناء - بني سويف - المنيا.
كما كشفت غرف العمليات بهذة المحافظات، أن موعد الشبورة المائية على الطريق تكون اعتبارا من الساعة الـ 4 فجرا حتي الساعة الـ 9 صباحا أي تستمر مدتها لنحو 5 ساعات، ويحتاج قائدي السيارات أثناء هذة الفترة إلى التحرك ببطئ أو تأجيل السفر حال إمكانية ذلك.

اما بالنسبة لفرص تساقط الامطار، فكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انحصار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك  لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.
 

الطقس الأرصاد أخبار الأرصاد محافظات درجات الحرارة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

ترشيحاتنا

90 دقيقة لـ محمد رمضان في محكمة الجيزة.. صدى البلد يرصد كواليس ومشاهد المحاكمة| فيديو

بعد "خطأ" في اختبار.. الدفاع البريطانية تكشف مدى قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية

وزير التعليم العالي ينعى طلاب الجامعة المصرية الروسية وبدر ويطمئن على المصابين

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يحتفل بتولي جمال علام رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

جامعة السادات تكشف حقيقة طرد طلاب الطب البيطري من المحاضرات وغلق المعامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2024| صور جديدة من كواليس مسلسل "حق عرب"

فستان قصير.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان مجسم.. مي سليم تستعرض رشاقتها| شاهد

فستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بآخر صورها| شاهد

فيديو

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

بعد فيروس "زومبي الغزلان".. امرأة تهاجم شخصا بطريقة غريبة| القصة كاملة

صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة

تحذير مهم لسكان 9 محافظات| ماذا قالت الأرصاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ