أحمد موسى يعلن مفاجأة سعيدة للمصريين.. بشرى سارة لمزارعي القمح.. تحذير عاجل من الأرصاد.. توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

نائبة الرئيس الأمريكي: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، مردفة "ما نراه كل يوم في غزة مدمر"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.



مساعد وزير التموين يعلن أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان".. فيديو

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أسعار السلع في معارض أهلا رمضان.

وقال: "متوسط أسعار بعض السلع بـ أهلا رمضان قائلا: العدس بـ 80، والزيت يبدأ من 48 حتى 92، والأرز من 27 حتى 35 جنيها"، مشيرا إلى أن “أكثر السلع سحبا في معارض أهلا رمضان 2024 ”السكر والزيت والأرز والفول".

مخاوف من كارثة بيئية بسبب غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مخاوف من كارثة بيئية بسبب غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر".



إعلام بريطاني: منع بن جفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسة

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن جفير" من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسه.

بشرى سارة لمزارعي القمح بشأن سعر الأردب.. فيديو

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إنه تم استنباط أصناف جديدة من القمح لتأمين الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،في عام 2008 كان هناك أزمة في توفير الصوامع لكن الآن لدينا 4 ملايين طن قمح في الصوامع"، لافتا: "صوامع القمح تكلفت مئات المليارات للحفاظ على الأمن الغذائي".



أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر تكشف عن وصيته لها ولإبنه

تحدثت سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، عن الراحل، قائلا: "بكر" كان غاليا على مصر والوطن العربي كله ولا يستحق المهاترات التي تعرض لها بعد وفاته.

عاجل| ازدواج قناة السويس.. تفاصيل خاصة عن عرض دراسات جديدة على الرئيس السيسي

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم عرض دراسة جدوى مشروع ازدواج قناة السويس، على الرئيس السيسي؛ للتصديق عليه.

ازدواج قناة السويس.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سعيدة للمصريين على الهواء.. فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قناة السويس، قائلا: "هقولكم أخبار مهمة وسعيدة بخصوص هذا الشأن"



طقس بارد ليلا.. الأرصاد: نشاط للرياح وشبورة مائية غدا الإثنين

عرض برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس، وفقا لتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والذي أشار إلى أن يسود غدا الاثنين طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأوفر برايس انتهى.. رابطة تجار السيارات: التوكيلات تبيع الآن بالسعر الرسمي

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إنّ السيارات تُباع في التوكيلات بالسعر الرسمي، وتم التخلص من الأوفر برايس.

"المعروض للبيع أكثر".. الغرف التجارية تعلن مفاجأة عن أسعار الذهب

قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المواطنين بعدما رأوا انخفاضات أسعار الذهب وبدأوا فى عرض بعض ذهبهم للبيع وفى المقابل لا أحد يشتريه وأصبح المعروض أكثر بكثير وشهدنا تراجعا للأسعار في الفترة الأخيرة داخل سوق الذهب.

بعد تراجع الدولار.. التموين تكشف مفاجأة صادمة حول أسعار السلع.. فيديو

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، تأثير انخفاض قيمة الدولار بالسوق السوداء على أسعار السلع.