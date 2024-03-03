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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المعروض للبيع أكثر".. الغرف التجارية تعلن مفاجأة عن أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المواطنين بعدما رأوا انخفاضات أسعار الذهب وبدأوا فى عرض بعض ذهبهم للبيع وفى المقابل لا أحد يشتريه وأصبح المعروض أكثر بكثير وشهدنا تراجعا للأسعار في الفترة الأخيرة داخل سوق الذهب.

وأضاف“ميلاد”، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"  تقديم الإعلامية "لبنى عسل" المذاع على فضائية "قناة الحياة"، أننا نشهد حاليا داخل سوق الذهب انخفاضا فى أسعار الذهب، ووصلنا لحالة من الاستقرار والطمأنينة داخل نفوس المواطنين والمجتمع.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك 3 عوامل أساسية تتحكم فى سعر الذهب المحلى داخل سوق الذهب، وأيضا ارتباطه بالسعر العالمى، وسعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، وعوامل اخرى كثيرة منها العرض والطلب.

وأشار إلى أننا سوف نشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار للذهب وللأسعار، وأن الذهب سجل أرقاما جديدة أخرى فسجل فى بورصة الذهب سعر 2085 دولارا للأوقية وممكن أن نتوقع مع بداية نشاط البورصة العالمية أن يتخطى غدا 2100 دولار.

الذهب أسعار الذهب الغرف التجارية هاني ميلاد سوق الذهب

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