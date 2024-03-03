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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب للمواطنين: مزيد من الاستقرار والهدوء في السوق قريبا.. فيديو

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هناك رصدا لانخفاض سعر الذهب، وقبله كان هناك الكثير من المواطنين يشترون الذهب، متابعا: "هناك أريحية وطمأنينة في نفوس الناس بخصوص الاقتصاد المصري، وكلنا سعداء به".

وأضاف هاني ميلاد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة "، أن المواطنين توقفوا عن الشراء المتزايد، مقارنة بالفترة الماضية؛ نتيجة الأريحية التي شعروا بها بعد انخفاض الأسعار.

وأكمل : المعروض من الذهب أصبح أكبر، ولذلك تراجع سعر الذهب عن ذي قبل، بالرغم من أن الذهب عالميا يسجل أرقاما جديدة مرتفعة.

وواصل: من المتوقع مع نشاط البورصة العالمية غدا، أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 2100 دولار، وهو عامل أساسي في تغير سعر الذهب.

وأوضح أن سعر الذهب ينخفض محليا ويرتفع عالميا، وأتوقع مزيدا من الاستقرار والهدوء.

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