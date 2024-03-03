بشرى سارة لمزارعي القمح بشأن سعر الأردب.. فيديو

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إنه تم استنباط أصناف جديدة من القمح لتأمين الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،في عام 2008 كان هناك أزمة في توفير الصوامع لكن الآن لدينا 4 ملايين طن قمح في الصوامع"، لافتا: "صوامع القمح تكلفت مئات المليارات للحفاظ على الأمن الغذائي".



ونوه مستشار وزير الزراعةأنه تم استنباط أصناف جديدة من القمح بنحو 20 صنفا، تصل إنتاجيتها لـ3 أردب للفدان، مما يعني مضاعفة مساحة المحصول في القمح والذرة وباقي المنتجات.

واستطرد مستشار وزير الزراعة قائلا: الدولة صممت صوامع لحفظ الغلال بقيمة 4 ملايين طن قمح وتوفير مئات المليارات، مختتما: هذا العام الحكومة ستوفر أسعار استرشادية مريحة لمزارعي القمح وباقي السلع الاسترشادية.

وأوضح أن الدولة اعتمدت على الزراعة التعاقدية والإعلان عن سعر استرشادي للقمح، مؤكدا أن الدولة نفذت استراتيجية قوية للحفاظ على الأمن الغذائي القومي.