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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الزراعة» تكشف تفاصيل الموافقة على صرف 307 ملايين جنيه لمشروع البتلو

الأبقار
الأبقار

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة وافقت على صرف 307 ملايين جنيه لتمويل المشروع القومي للبتلو، موضحا أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء، ومشروع البتلو يلبي احتياجات المواطنين من مصادر البروتين من أصل حيواني.

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، قال القرش إن مصر بذلت جهدا كبيرا فيما يخص الإنتاج الحيواني، موضحا أن مشروع البتلو يهدف إلى زيادة أعداد الرؤوس المملوكة لدى المزارعين، بهدف ضمان مضاعفة الإنتاج بشكل كبير.

وأضاف أن هذا المشروع في عام 2011 كان لا تتجاوز ميزانيته 100 مليون جنيه، بخلاف هذا العام الذي تصل ميزانيته إلى 8 مليارات جنيه، ما أدى إلى زيادة أعداد الرؤوس بأكثر من 500 ألف رأس.

وأووضح أن هذا المشروع يوفر أيضا التغذية الخاصة برؤوس الماشية، ما يضمن زيادة النمو بشكل كبير.

الزراعة القومى للبتلو البروتين مشروع البتلو النمو

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