الزراعة: تمويل المشروع القومي للبتلو تجاوز 8 مليارات جنيه

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن المشروع القومي للبتلو، يهدف إلى منع ذبح عجل أو حيوان تسمين صغير في الوزن لا يتعدى 100 كيلو جرام، مما يعطي لحوم قليلة.

وقال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، أن التمويل الذي أقرته الدولة للمشروع القومي للبتلو، وصل إلى 8 مليارات و572 مليون ححنيه، استفاد منهم أكثر من 43 ألف مستفيد، من قرى حياة كريمة.

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم العمل على إضافات العجول عالية الإنتاجية، لضخ المزيد من اللحوم والألبان في الأسواق، وإدارة عائد جيد على الممربين.



وأشار طارق سليمان إلى أن المشروع القومي للبتلو وفر أكثر من 43 ألف فرصة عمل لأهالي قرى حياة كريمة.