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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تخطى الـ 60%.. الزراعة: وصلنا إلى اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء.. فيديو

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تقوم باهتمام غير مسبوق للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، مضيفاً أن وزارة الزراعة كان يوجد بها العديد من المشروعات القومية والبرامج التي تبلور هذا الاهتمام والوصول إلى التنمية المستدامة.


وأضاف «سليمان » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية "هدير أبو زيد" أن وصلنا إلى أكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء تخطى الـ 60%، وكان في عام 2014 حوالي 40%، موضحاً أن وصلنا إلى اكتفاء ذاتي بنسبة 100%.


وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن اللبن الطازج وصلنا إلى الأكتفاء منه ثم تم التصدير إلى الخارج، منوهاً إلى أن وصلنا لـ 100% للدواجن.
 



 

الزراعة اللحوم الحمراء الدكتور طارق سليمان الثروة الحيوانية التنمية المستدامة

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