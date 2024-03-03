الزراعة: التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لخدمة جميع المواطنين

شهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثاني أيام افتتاحه بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، حيث يحتوى المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قام أمس، السبت، بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

من ناحيته، أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة، أن معرض “خير مزارعنا لأهالينا” يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليا، حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضا ومقام على مساحة 1500 م ويوجد به أكثر من 200 سلعة.

وقال إن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.

كما أكد أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ونوه إلى توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بضخ وإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية، وأن تكون بجودة عالية، مشددا على ضرورة الرقابة عليها.

جدير بالذكر أن معرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من العاشرة صباحا إلى التاسعة مساءً ومستمر طوال شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي.