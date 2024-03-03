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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأوفر برايس انتهى.. رابطة تجار السيارات: التوكيلات تبيع الآن بالسعر الرسمي

السيارات
السيارات

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إنّ السيارات تُباع في التوكيلات بالسعر الرسمي، وتم التخلص من الأوفر برايس.

وأضاف "حماد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": “الأوفر برايس انتهى؛ نتيجة دخول استثمارات جديدة للبلاد”، متابعا: "البنك يعمل على تدبير عملة صعبة للمستوردين في القريب العاجل؛ لاستيراد السيارات بالتكلفة الجديدة".

واسترسل: المعارض تسعى الآن لبيع السيارات الموجودة حاليا في السوق؛ لأنها ترى الخير الذي يدخل مصر.

وأكمل: السيارات كانت تباع بـ5% أوفر برايس في حالة الاستلام الفوري، ولكن مع انخفاض الدولار؛ ستنخفض أسعار السيارات أيضا.
 

السيارات تجار السيارات استثمار الدولار اخبار التوك شو

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