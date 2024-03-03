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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| ازدواج قناة السويس.. تفاصيل خاصة عن عرض دراسات جديدة على الرئيس السيسي

قناة السويس
قناة السويس

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم عرض دراسة جدوى مشروع ازدواج قناة السويس، على الرئيس السيسي؛ للتصديق عليه.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تم عرض الدراسات الخاصة بازدواج قناة السويس على الرئيس السيسي.. ومشروع ازدواج قناة السويس يهدف إلى زيادة عدد السفن في القناة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "شركات عالمية تقوم بإعداد دراسة جدوى لمشروع ازدواج قناة السويس".

وأكد أن: "مصر بها الأمان في عبور السفن بقناة السويس بنسبة 100%"، متابعا: "هيكون عندنا قناتين كاملتين بطولة 192 كيلو متر، وهذا خبر لأول مرة".

قناة السويس الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي برنامج على مسئوليتي الفريق أسامة ربيع أحمد موسى

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