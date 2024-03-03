أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر تكشف عن وصيته لها ولإبنه

تحدثت سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، عن الراحل، قائلا: "بكر" كان غاليا على مصر والوطن العربي كله ولا يستحق المهاترات التي تعرض لها بعد وفاته.

وأضافت "بكر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "المحور": “بكر كان مستاءً من المهاترات التي نالت سيرته والتعليقات السلبية على حياته الشخصية، وكان يقول دائما كل واحد عاوز يركب التريند”.

وفيما يخص الصلح، أوضحت: “لسنا مختلفين معه، ولا يوجد لدي أي تعليق حول أي شيء صرح به”

وتابع: "أقول لإبنه البقاء والدوام لله وأعزيه في والده، فقد أوصاه حلمي بكر على ابنتنا ريهام، أما بالنسبة لما أوصاني به حلمي بكر فهو ألا أتركه قبل أن أشارك في دفنه بالمقابر، كما أوصاني بأن أعتني بابنتنا ريهام".



