طارق الشناوي: ما يحدث في وفاة حلمي بكر يذكرني بحالة سعاد حسني

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عنّ وفاة الموسيقار حلمي بكر، قائلا: الجدل الذي صاحب وفاة الموسيقار حلمي بكر لم يمنح أحدا فرصة للحديث عن فنه العظيم.

واضاف "الشناوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج “المحور” : ما حدث بعد وفاته ذكرني بما حدث في مطلع هذا القرن عندما انتحرت سعاد حسني، فأصبح الجدل قُتلت أم انتحرت، ولم يتم الإجابة عن السؤال لمدة 20 عاما.

وأشار إلى ان "ما يحدث في حالة حلمي بكر أشد ضراوة مما حدث في حالة سعاد حسني، لأن المتهمة بالقتل هي زوجة وأم لطفلة شقيقة هشام التي يتهمها بالقتل.

وشدد على أن القضاء المصري سيفصل في هذه المسألة، فالحكم عنوان الحقيقة، والجميع يعلم أنه كانت هناك خلافات بين حلمي بكر وزوجته.