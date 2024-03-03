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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الشناوي: ما يحدث في وفاة حلمي بكر يذكرني بحالة سعاد حسني

الراحل حلمي بكر
الراحل حلمي بكر

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عنّ وفاة الموسيقار حلمي بكر، قائلا: الجدل الذي صاحب وفاة الموسيقار حلمي بكر لم يمنح أحدا فرصة للحديث عن فنه العظيم.

واضاف "الشناوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج “المحور” : ما حدث بعد وفاته ذكرني بما حدث في مطلع هذا القرن عندما انتحرت سعاد حسني، فأصبح الجدل قُتلت أم انتحرت، ولم يتم الإجابة عن السؤال لمدة 20 عاما.

وأشار إلى ان "ما يحدث في حالة حلمي بكر أشد ضراوة مما حدث في حالة سعاد حسني، لأن المتهمة بالقتل هي زوجة وأم لطفلة شقيقة هشام التي يتهمها بالقتل.

وشدد على أن القضاء المصري سيفصل في هذه المسألة، فالحكم عنوان الحقيقة، والجميع يعلم أنه كانت هناك خلافات بين حلمي بكر وزوجته.

 

طارق الشناوى حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر سعاد حسني القضاء المصرى

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