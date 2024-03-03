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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام بريطاني: منع بن جفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسة

بن جفير
بن جفير

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن جفير" من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسه.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جانتس

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول مطلع بأن زيارة "جانتس" لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلي.

وأوضحت أن بنيامين نتنياهو فوجئ بزيارة "جانتس" لواشنطن ويتملكه الغضب الشديد.


وأشارت إلى أن "جانتس" أبلغ "نتنياهو" بزيارته لواشنطن بعد تحديد جدول الأعمال وليس قبل القيام بها.

https://www.youtube.com/live/wjW3nTG36sc?si=bqUMAOSPOlcthOWS

 

القاهرة الإخبارية القيادة السياسية بن جفير بنيامين نتنياهو قناة القاهرة الإخبارية وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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إعلام بريطاني: منع بن جفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسة

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