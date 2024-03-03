إعلام بريطاني: منع بن جفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسة

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن جفير" من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسه.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جانتس

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول مطلع بأن زيارة "جانتس" لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلي.

وأوضحت أن بنيامين نتنياهو فوجئ بزيارة "جانتس" لواشنطن ويتملكه الغضب الشديد.



وأشارت إلى أن "جانتس" أبلغ "نتنياهو" بزيارته لواشنطن بعد تحديد جدول الأعمال وليس قبل القيام بها.

https://www.youtube.com/live/wjW3nTG36sc?si=bqUMAOSPOlcthOWS