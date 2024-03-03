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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخاوف من كارثة بيئية بسبب غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر

غرق سفينة
غرق سفينة

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مخاوف من كارثة بيئية بسبب غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر".

وأشار التقرير إلى أنه بالتزامن مع الخطر الاقتصادي الناجم عن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، طفا على سطح الأحداث خطر بيئي أكبر، نتيجة إغراق سفينة "روبيمار" البريطانية، التي كانت تقل 41 ألف طن من الأسمدة في مياه البحر الأحمر.

وأوضح التقرير إلى أن الحكومة اليمنية حذرت من كارثة بيئية بسبب حمولة السفينة من الأسمدة حيث زار فريقا من الحكومة اليمنية سفينة الشحن "روبيمار" وقال إن المياه تغمر جزءا منها، مع إشارة احتمالية غرقها وتأثر مياه البحر الأحمر بالأسمدة الكيميائية التي كانت على متنها.

المجال الكيميائي

ولفت التقرير إلى أن المتخصصين في المجال الكيميائي أكدوا أن الحمل الزائد من الأسمدة يمكن أن يحفز النمو المفرط للطحالب مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية البقاء على قيد الحياة، وشددوا على ضرورة تبني دول البحر الأحمر خطة عاجلة لوضع أجندة مراقبة للمناطق الملوثة في البحر الأحمر واعتماد استراتيجية للتطهير.

الاقتصاد الهجمات الحوثية الحكومة اليمنية السفن التجارية السفينة روبيمار القاهرة الإخبارية هجمات الحوثي قناة القاهرة الإخبارية

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