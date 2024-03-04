محدش ينخدع في الجو.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الارتفاعات في درجات الحرارة، والتي ستصل غدًا لـ 26، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع في درجات الحرارة الحالية وتغيير الملابس.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن الأحوال الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير على الكثير من المناطق بالمحافظات، و درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، " بالمحافظات المطلة على البحر المتوسط".

ولفتت إلى أن الطقس في فترة الليل سيكون منخفض الحرارة ، و الانخفاضات من فترة النهار للمساء تصل لـ 10 درجات، والساعات الصباحية يكون هناك تكون للشبورة المائية.

وكشفت أن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وستصل لـ 26 درجة، و معدلات درجات الحرارة في شهر مارس تكون أعلى من عشرين درجة.

الجميع يجب توخي الحذر

وأشارت إلى أن الجميع يجب عليه توخي الحذر، وعدم خفيف الملابس، حتى لا يصاب أحد بـ نزلات البرد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 22 13

نخل 21 4

كاترين 19 2

الطور 25 14

طابا 21 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 23 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 18

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 9

أبوسمبل 28 13