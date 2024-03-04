فرص لسقوط الأمطار الخفيفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن الأحوال الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير على الكثير من المناطق بالمحافظات، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، " المحافظات المطلة على البحر المتوسط".

ولفتت إلى أن الطقس في فترة الليل سيكون منخفض، وأن الانخفاضات من فترة النهار للمساء تصل لـ 10 درجات، وأن الساعات الصباحية يكون هناك تكون للشبورة المائية.

وكشفت أن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة غدًا ستصل لـ 26 درجة، وأن معدلات درجات الحرارة في شهر مارس تكون أعلى من عشرين درجة.

وأشارت إلى أن الجميع يجب توخي الحذر، وعدم خفيف الملابس، حتى لا يصاب أحد بـ نزلات البرد.