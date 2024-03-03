3 ظواهر جوية تُهدد طقس الأحد.. الأرصاد تُحذر

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد الموافق 3 مارس، على أنحاء مصر ومحافظاتها كافة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين:

-الحذر عند القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

-متابعة تنبؤات الطقس بانتظام.

-اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة هطول الأمطار.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 23 12

دمياط 21 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 22 13

نخل 20 4

كاترين 19 2

الطور 24 14

طابا 20 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 19 10

السلوم 20 9

سيوة 23 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 18

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12

الأقصر 28 12

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 9

أبوسمبل 28 13