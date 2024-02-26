عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذير عاجل للمواطنين بسبب حالة العواصف الترابية والرملية التي تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة، وأن درجات الحرارة اليوم مرتفعة عن أمس بثلاث درجات، وأن اليوم ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة.

وتناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، تفاصيل حالة الجو، حيث قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنه من المتوقع نشاط الرياح اليوم بعد فترة الظهيرة، حيث يكون نشاط الرياح بين الـ30كم/ساعة لـ40 كم/ساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ويكون هذا النشاط مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والأماكن المفتوحة والمكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، محذرة من الأتربة والرمال المثارة وارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأتربة والرمال المثارة ستكون قوية ببعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، ولكن أيضا سيكون هناك أتربة ورمال مثارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولكن ليس بالصورة القوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية من طقس اليوم ونصحتهم بارتداء الكمامات، مشيرة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي أدت لانخفاض الرؤية الأفقية على الطريق، خصوصا الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدا الثلاثاء تعود قيم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 4 درجات عن اليوم، ومن يوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاعات بقيم درجات الحرارة، لكي نصل لذروة الارتفاعات يومي الخميس والجمعة المقبلين حيث تصل درجات الحرارة العظمى لـ28 درجة مئوية، حيث نشهد فترة من التقلبات بالأحوال الجوية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إننا نشهد ارتفاعات أخرى بقيم درجات الحرارة عن الأمس، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، واليوم ترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن الأمس وتسجل درجات الحرارة 26، لأننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية، وهي كتل مرتفعة بدرجات حرارتها، واليوم سيكون ذروة الارتفاعات بدرجات الحرارة، ضمن موجة الارتفاعات التي نشهدها منذ بداية الشتاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء فترة النهار مع أشعة الشمس تكون أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون الأجواء مائلة للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فترات الليل ومع غياب اشعة الشمس تعود قيم درجات الحرارة للانخفاض بشكل كبير وملحوظ فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وستظل الأجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب الأنحاء، خصوصا المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي بشكل كبير.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 13

العاصمة الإدارية 26 12

6 أكتوبر 26 12

بنها 26 13

دمنهور 24 12

وادي النطرون 24 12

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 13

شبين الكوم 26 13

طنطا 26 13

دمياط 24 12

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 13

العريش 22 10

رفح 22 9

رأس سدر 23 13

نخل 21 8

