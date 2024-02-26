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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النهارده الظهر .. الأرصاد توجه رسالة لسكان هذه المحافظات

عواصف
عواصف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنه من المتوقع نشاط  الرياح اليوم بعد فترة الظهيرة، حيث يكون نشاط الرياح بين الـ30كم/ساعة لـ40 كم/ساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ويكون هذا النشاط مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والأماكن المفتوحة والمكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، محذرة من الأتربة والرمال المثارة وارتفاع قيم درجات الحرارة.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأتربة والرمال المثارة ستكون قوية ببعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، ولكن أيضا سيكون هناك أتربة ورمال مثارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولكن ليس بالصورة القوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية من طقس اليوم ونصحتهم بارتداء الكمامات، مشيرة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي أدت لانخفاض الرؤية الأفقية على الطريق، خصوصا الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدا الثلاثاء تعود قيم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 4 درجات عن اليوم، ومن يوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاعات بقيم درجات الحرارة، لكي نصل لذروة الارتفاعات يومي الخميس والجمعة المقبلين حيث تصل درجات الحرارة العظمى لـ28 درجة مئوية، حيث نشهد فترة من التقلبات بالأحوال الجوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية نشاط الرياح الأتربة والرمال درجات الحرارة

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