الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة .. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إننا نشهد ارتفاعات أخرى بقيم درجات الحرارة عن الأمس، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، واليوم ترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن الأمس وتسجل درجات الحرارة 26، لأننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية، وهي كتل مرتفعة بدرجات حرارتها، واليوم سيكون ذروة الارتفاعات بدرجات الحرارة، ضمن موجة الارتفاعات التي نشهدها منذ بداية الشتاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أجواء فترة النهار مع أشعة الشمس تكون أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون الأجواء مائلة للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فترات الليل ومع غياب اشعة الشمس تعود قيم درجات الحرارة للانخفاض بشكل كبير وملحوظ فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وستظل الأجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب الأنحاء، خصوصا المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي بشكل كبير.