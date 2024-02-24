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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحذرت من شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

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وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة 

كما تشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة، ويسود يوم الأحد الموافق 25 فبراير، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وفق بيان هيئة الأرصاد.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الأحد، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 23 13
بنهــــا 23 14
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 14
المنصورة 23 14
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 23 13
طنطا 22 14
دمياط 20 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 12
العريش 20 9
رفح 20 9
رأس سدر 22 12
نخل 20 7
كاترين 15 3
الطور 22 14
طابا 22 13
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 22 11
السلوم 23 11
سيوة 25 9
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 17
حلايب 25 16
أبو رماد 26 16
رأس حدربة 25 17
الفيوم 24 9
بني سويف 24 9
المنيا 24 10
أسيوط 25 10
سوهاج 25 11
قنا 26 13
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
الوادي الجديد 27 10
أبوسمبل 28 16

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة الضباب الحيطة والحذر

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