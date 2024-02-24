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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت.. مصر تنفي اختراق مجالها الجوي من جانب الطيران الإسرائيلي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


إخماد النيران في مدينة أوديسا الأوكرانية بعد غارة جوية روسية|شاهد
أعلنت السلطات  الأوكرانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في أوديسا إثر غارة روسية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.


6 مناطق من بينها القاهرة.. الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت
أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

مصر تنفي اختراق مجالها الجوي من جانب الطيران الإسرائيلي
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث نفى مصدر أمني مصري تقارير إعلامية تتحدث عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي.


أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 24-2-2024
استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم السبت الموافق 24-2-2024.


السيسي يستقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بقصر الاتحادية
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا لاستقبال الرئيس السيسي الرئيس  الإريتري أسياس أفورقي بقصر الاتحادية.


ماذا يستفيد المواطن من صفقة رأس الحكمة؟ برلماني يجيب
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة من أكبر الصفقات في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث سيكون لها عوائد كبيرة على المواطن.


3 ظواهر جوية تضرب مصر.. الأرصاد: الذروة الإثنين المُقبل
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر تتأثر اليوم بوجود منخفض جوي يعمل على وجود فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة، ومتوقع أن تصل أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى.


هؤلاء لا يغفر الله الذنوب في ليلة النصف من شعبان..أستاذ بالأزهر يوضح
قال الدكتور أسامة الحديدي  مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية  إن ليلة النصف من شعبان هو اليوم الذي تجلي فيه الله سبحانه وتعالي على سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم فهي الليلة الذي تحولت فيه القبلة من بيت المقدس الى بيت آلله الحرام ارضاءا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قضى رسول الله ١٦ شهر يصلي في البيت المقدس.

35 مليار دولار خلال شهرين|التفاصيل الكاملة لـ أضخم صفقة في تاريخ مصر
عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “تفاصيل أضخم صفقة في تاريخ مصر.. استثمارات بـ150 مليار دولار وتحصل الدولة على 35 مليارًا خلال شهرين”. ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز تصريحات رئيس الوزراء.


دولة أوروبية تقنن استهلاك الحشيش.. وهذه هي الشروط
صوت البرلمان الألماني على تقنين جزئي للقنب، لتصبح بذلك الدولة ثالث دولة أوروبية بعد كل من مالطا ولوكسمبورج.
 

التوك شو الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس الطيران الإسرائيلي الخضراوات السيسي

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