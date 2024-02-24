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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هؤلاء لا يغفر الله الذنوب في ليلة النصف من شعبان..أستاذ بالأزهر يوضح

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

قال الدكتور أسامة الحديدي  مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية  إن ليلة النصف من شعبان هو اليوم الذي تجلي فيه الله سبحانه وتعالي على سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم فهي الليلة الذي تحولت فيه القبلة من بيت المقدس الى بيت آلله الحرام ارضاءا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قضى رسول الله ١٦ شهر يصلي في البيت المقدس.

يغفر فيها الله سبحانه وتعالي لجميع خلقه إلا المشاحن والمشرك


وأوضح الحديدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ ،الصبح المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر أن هذا التحويل جاء بعدة أمور اولهم ارضاءا لسيدنا محمد حيث كان لديه رغبة في تحويل القبلة وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم ان أول واقعة كانت بين المسلمين كانت لحماية الوطن فهذه الليلة بما فيها من أحداث وتحقيق لرغبات سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ينبغي ان نستفيد منها حيث ان الله سبحانه وتعالي يغفر لكل المسلمين على وجه الأرض إلا المتشاحنين، مبينا أن المشاحن هو من يحمل بداخله ظلم وحقد وحسد وضغينة وكراهية للناس .

سيدنا محمد صلي الله عليه شعبان بيت الله الحرام الأزهر يغفر الله القبلة

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