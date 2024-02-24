أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 24-2-2024

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم السبت الموافق 24-2-2024.

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في مصر كالتالي:

الطماطم 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس 12 جنيها للكيلو

البصل 24 جنيها

الخيار 9 جنيهات

الباذنجان 9 جنيهات

الملوخية 8 جنيهات

الكوسة 10 جنيهات

الفلفل الرومي 12 جنيها

الفاصوليا 25 جنيها

بسلة 25 جنيها

الجزر 4.50 جنيه

السبانخ 8 جنيهات

وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي

الجوافة 13 جنيها

البرتقال 7.5 جنيه

الفراولة 24 جنيها

جريب فروت 6 جنيهات

يوسفي 10 جنيهات

الكانتلوب 10 جنيهات

الرمان 26 جنيها