منخفض جوي يضرب مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

الظواهر الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم، وتكون الفرصة متاحة لسقوط أمطار بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق في جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع أن تكون هناك فرص لتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واشارت هيئة الأرصاد إلى تراجع في درجات الحرارة، وتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من ‏البحر المتوسط مع امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا‎.‎

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، وتبلغ العظمي على القاهرة الكبري نحو 22 درجة مئوية، ‏ويكون انخفاض درجات الحرارة بمجرد ‏غياب أشعة الشمس والدخول في فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى الصباح ‏الباكر، وفق بيان هيئة الأرصاد.‎

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر وومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 22 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 05

كاترين 19 04

الطور 22 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 22 12

رأس غارب 27 15

الغردقة 26 14

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 15

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 14

أبو سمبل 29 15