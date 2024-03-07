الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة القادمة.. وتكشف عن طقس أول أيام رمضان

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة رجعت إلى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنه في هذا الوقت من العام هناك اختلاف فى حالة الطقس من يوم إلى آخر.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إن العظمى على القاهرة الكبري حتى بداية الأسبوع القادم تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء الشتوية المستقرة الدافئة فترة النهار فى أغلب المحافظات.

وأوضحت أن أول يوم فى رمضان ستكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي أو أعلى بحوالي درجة، وتصل إلى 24 درجة مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، أنه خلال ثاني يوم رمضان سيكون هناك ارتفاعات فى حالة الطقس، ولكنها مؤقتة مدتها 48 ساعة وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة القادمة، حيث إن هناك اليوم أمطار وبدأت بالفعل على محافظة الإسكندرية والبحيرة وتكون خفيفة، ومتوقع استمرارها غدا وبعد غد.

وذكرت أن نسب الرطوبة فى الجو منخفضة، ما يجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة أقل من الموجودة، خاصة بالأيام الموجود بها نشاط للرياح.