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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من تأثير كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات، مشيرةً إلى أن قيم الحرارة في فترة النهار حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، وتتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادم معظمها من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا».

وتابعت: «المنخفض يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، خصوصا على المحافظات الشمالية»، لافتةً إلى أن الطقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

 

قيم الحرارة إمتداد منخفض جوي السحب المنخفضة المناطق الساحلية جنوب الصعيد منخفض جوى

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