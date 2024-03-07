تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض 10 محافظات غدا الجمعة لسقوط أمطار مع تكون غيوم جزئية على عدة مناطق، كما حذرت من تأثير ظاهرة تضرب الطرق لمدة 4 ساعات.



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما بسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 23 14

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 22 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 5

كاترين 19 4

الطور 24 17

طابا 23 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 22 12

رأس غارب 27 17

الغردقة 26 14

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 9

أسيوط 24 9

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 15

أسوان 29 16

الوادي الجديد 27 14

أبوسمبل 29 15