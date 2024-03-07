تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم والأيام القادمة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التى نشهدها هذه الفترة.



ونشهد تلك الفترة تراجعاً في درجات الحرارة، لتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من ‏البحر المتوسط مع امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا‎ كما سنشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بمعدل 3 درجات.

وتبلغ العظمي على القاهرة الكبري 22 درجة مئوية، ‏ويكون هذا الانخفاض فى درجات الحرارة بمجرد ‏غياب أشعة الشمس والدخول في فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى الصباح ‏الباكر.‎

للتفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالي: