عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو| ارتفاع عدد موتى جنود الاحتلال الإسرائيلي.. أوروبا تتحرك لإيصال المساعدات إلى غزة.. إعلان مهم من الأرصاد عن الطقس

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ابعدوا عن السماسرة | رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إن التقديم الإلكتروني حقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف العامة من أنحاء الجمهورية.


كرم جبر: مواقف شيخ الأزهر مشرفة وتحترم المرأة وتصونها
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أحبه واحترمه جدا ولي علاقة وثيقة معه عندما كان رئيس جامعة الأزهر.. والراجل فكره مستنير وواجهة إسلامية نتشرف بها”.


مصطفى بكري: شهر رمضان يقترب والنزيف مستمرا في شوارع فلسطين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نزيف الدم مستمرا في شوارع فلسطين مع قرب حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي المحتل يقصف ويقتل الأبرياء في قطاع غزة.


البنك الأهلي : الصرافات والمصارف الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية ..فيديو
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، ليس لنتيجة قرارات تحرير سعر الصرف فحسب، بل نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.


ارتفاع عدد موتى جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، ارتفاع عدد مصابي جنود الاحتلال  الإسرائيلي، إثر عملية إطلاق النار على موقع عسكري بمستوطنة حومش، إلى 4 حالات جرحة ونقل اثنين منهم بطائرة مروحية.


احتفالية المرأة | انتصار السيسي : عظيمات مصر موجودين في كل عصر
وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة لسيدات مصر، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".


في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات.

 

أوروبا تتحرك لفتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة بمشاركة مصر والأردن
قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من "بروكسل"، إن الاتحاد الأوروبي ليس تابعًا للولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها في الشرق الأوسط، لكن الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية ضخمة وكبيرة لها تأثير، فيجب أن يكون لها تأثير بما يحدث في غزة.

توك شو اوروبا غزة الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي المساعدات الأرصاد الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب علي فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

رغم إصابة زوجها .. كيف احتفلت والدة مصطفي شوبير بتتويج الأهلي بگأس مصر

ترشيحاتنا

يبحث الحرب في غزة وترتيبات المرحلة القادمة.. اجتماع عربي سعودي |الأحد

ماكنش في حالته.. رضا عبدالعال يحمل نجم الزمالك خسارة كأس مصر

الشكل رائع.. ضياء السيد يعلق على تنظيم نهائي كأس مصر في السعودية

الفنان يعبر عن روح شعبه.. محمد عبلة يكشف سبب رده وسام لـ ألمانيا

النهارده قاضيتين.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي بكأس مصر

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية ويحمى من السرطان.. سعره بسيط

أرخص بكتير .. طريقة عمل الكنافة النية فى البيت

بنعمله بالبيت.. نوع عصير منتشر في رمضان خطر جدا على الصحة

فيديو

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ