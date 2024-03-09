أخبار توك شو| ارتفاع عدد موتى جنود الاحتلال الإسرائيلي.. أوروبا تتحرك لإيصال المساعدات إلى غزة.. إعلان مهم من الأرصاد عن الطقس

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ابعدوا عن السماسرة | رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إن التقديم الإلكتروني حقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف العامة من أنحاء الجمهورية.



كرم جبر: مواقف شيخ الأزهر مشرفة وتحترم المرأة وتصونها

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أحبه واحترمه جدا ولي علاقة وثيقة معه عندما كان رئيس جامعة الأزهر.. والراجل فكره مستنير وواجهة إسلامية نتشرف بها”.



مصطفى بكري: شهر رمضان يقترب والنزيف مستمرا في شوارع فلسطين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نزيف الدم مستمرا في شوارع فلسطين مع قرب حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي المحتل يقصف ويقتل الأبرياء في قطاع غزة.



البنك الأهلي : الصرافات والمصارف الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية ..فيديو

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، ليس لنتيجة قرارات تحرير سعر الصرف فحسب، بل نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.



ارتفاع عدد موتى جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، ارتفاع عدد مصابي جنود الاحتلال الإسرائيلي، إثر عملية إطلاق النار على موقع عسكري بمستوطنة حومش، إلى 4 حالات جرحة ونقل اثنين منهم بطائرة مروحية.



احتفالية المرأة | انتصار السيسي : عظيمات مصر موجودين في كل عصر

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة لسيدات مصر، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".



في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات.

أوروبا تتحرك لفتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة بمشاركة مصر والأردن

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من "بروكسل"، إن الاتحاد الأوروبي ليس تابعًا للولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها في الشرق الأوسط، لكن الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية ضخمة وكبيرة لها تأثير، فيجب أن يكون لها تأثير بما يحدث في غزة.