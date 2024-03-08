مصطفى بكري: شهر رمضان يقترب والنزيف مستمرا في شوارع فلسطين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نزيف الدم مستمرا في شوارع فلسطين مع قرب حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي المحتل يقصف ويقتل الأبرياء في قطاع غزة.



وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الفلسطينيين يعانون الجوع والمرض ونقص الغذاء، وأن التاريخ سيذكر هذه الحرب بأحرف سوداء، كما سيذكر التاريخ من تقاعس وتآمر على نصرة الشعب الفلسطيني.

حرب الإبادة الجماعية



وأشار مصطفى بكري، إلى أن الشعب الفلسطيني لا زال صامدا، ضد حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى الحرب الغاشمة مستمرة ضد الفلسطينيين مع قدوم شهر رمضان الكريم.



كما أكد مصطفى بكري، أن المجتمع الدولي غائب عن المجزرة وحرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال على فلسطين، لافتا إلى العالم مازال صامت تجاه الحرب الوحشية وقتل الابرياء والمدنيين والأطفال والنساء.