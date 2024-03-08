عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع عدد موتى جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، ارتفاع عدد مصابي جنود الاحتلال  الإسرائيلي، إثر عملية إطلاق النار على موقع عسكري بمستوطنة حومش، إلى 4 حالات جرحة ونقل اثنين منهم بطائرة مروحية.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عملية حومش كان مخططا لها لاستدراج الجنود إلى موقع العبوة الناسفة، حيث وقعت عملية مزدوجة شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود في محيط مستوطنة حومش.

 

ومن جانبه، علن حزب الله اللبناني، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته شرق موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

جنود الإحتلال الإسرائيلى جنود الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

وزير الصحة يعود من كوبا بعد وفاة والده

تغيير وحيد| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

ترشيحاتنا

نهائي كأس مصر| ركلات الترجيح تحسم الفائز حال استمرار التعادل للأشواط الإضافية

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

استشهاد وإصابة 15 فلسطينيا خلال الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات على غزة

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

تغيير وحيد| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

تأخير الصائم أذكار الصلاة وسنة المغرب لحين الانتهاء من الإفطار.. الإفتاء توضح الحكم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكرت اللي عمري ما نسيته وبعيط .. صلاح عبدالله يروي ذكريات مباريات القمة

تحذير رسمي | 10 علامات للسرطان تتجاهلها النساء في الغالب

لحظة بلحظة | مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر .. وهؤلاء المعلقون

أضرار لا تعرفها عن حبة البركة

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ