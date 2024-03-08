احتفالية المرأة | انتصار السيسي : عظيمات مصر موجودين في كل عصر

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة لسيدات مصر، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".



وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح": "اسمحولي اتكلم كلمتين من القلب، إحنا السيدات معروف عننا مشاعرنا فياضة، وعارفة إنكم تعبتم أوي، في الفترة الماضية، والتحديات كانت أصعب، لان الظروف اللي مرينا بيها كانت صعبة لكن النتيجة كانت مبهرة".

وتابعت: "السيدات أثبتوا إنهم قادرين على التحدي، لأن كل سيدة في بيتها هي اللي تديره وهي اللي تقدر تخلي البيت جنة أو غير ذلك".

وأشارت: "الست المصرية قدرت تتخطى الصعوبات بنجاح، خصوصا أنها قدرت تتحدى الحالة الاقتصادية الصعبة اللي مرينا بيها .. الأمل في بكرة والأيام القادمة أفضل وأحسن"، مضيفه: "عظيمات مصر عمرهم ما بينتهوا موجودين في كل عصر وكل وقت، قاعدين قدامي كلهم سعيدة بهم، دائما مع بعض في كل خير وكل سنة وأنتم طيبين جميعا".