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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيدة انتصار السيسي: المرأة المصرية أثبتت نجاحا وكفاءة في جميع المجالات.. فيديو

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائلة: "أتوجه بالتحية والتقدير إلى جميع سيدات مصر".

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وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح": إن "المرأة المصرية تثبت نجاحا وكفاءة في جميع المجالات، وتمضي بقوة نحو تعزيز مكانتها في المجتمع".

وأضافت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية،: "احتفالنا يأتي تأكيدا لمكانة المرأة المصرية، بوصفها شريكا أساسيا في نهضة المجتمع وتطوره للأفضل".

وأشارت إلى أن: "قدرة المرأة على تخطي التحديات والظروف الصعبة، يظهر المعدن الحقيقي والأصيل للمرأة المصرية، ويوضح حجم التضحيات التي قدمتها وما زالت تقدمها من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة".

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