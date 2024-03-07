رائدة أعمال بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: بكيت من الفرحة.. فيديو

علقت آية حسين رائدة الأعمال، على تكريمها من السيدة انتصار السيسي، في يوم المرأة المصرية، قائله: "بكيت من الفرحة".

وأضاف آية حسين رائدة الأعمال، خلال استضافتها عبر فضائية "المحور"،: "بكينا من الفرحة عندما أبلغوني بالتكريم، لأني لم أتوقع ذلك التكريم وكان بالنسبة لنا حلم"، لافته: "شعرت بمجموعة من المشاعر المختلطة منها الفخر والسعادة".

وأشارت: "بعد دراسة الكيمياء حصلت على دبلومة في الكيمياء الحيوية واشتغلت بشكل تقليدي في شركة خاصة، وشعرت أن بداخلي إبداع أكثر، واستكملت دراسي في مجال النباتات الطبية والعطرية واستخدمت ذلك في صناعة الصابون".