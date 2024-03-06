فى حفل المرأة المصرية.. انتصار السيسي تكرم سلوى خطاب وكاملة أبو ذكري

كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية فى حفل تكريم المرأة المصرية مساء اليوم تحت عنوان المرأة المصرية أيقونة نجاح عددا من السيدات فى مختلف المجالات.



وفى المجال الفني كرمت السيدة انتصار السيسي كلا من الفنانة سلوي خطاب والمخرجة كاملة أبو ذكري بالإضافة إلى إنعام الجريتلي.



تكريم المرأة المصرية



وعبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية.

وكتبت انتصار السيسي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أود أن اعبر عن بالغ تقديري للمرأة المصرية، التي تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء. وأؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلي من شأن المرأة ويحتفي بإسهاماتها القيمة في كافة المجالات. إن مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور.